IEG annuncia dimissioni consigliera Albiero e rinuncia carica Vice Presidente Sebastiano

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group annuncia lee la, che continuerà tuttavia a ricoprire la carica di membro dell'organo amministrativo della Società. Le dimisisoni arrivano in ossequio a quanto pattuito tra i soci rilevanti della -S.r.l. eS.p.A. - nell'sottoscritto in data 3 agosto 2018 e divenuto efficace con l'avvio delle negoziazioni in Borsa.Ildi IEG si è quindi riunito nel pomeriggio e, prendendo atto delle dimissioni, in assenza del Presidente,. Inoltre, il Consiglio ha valutato che l'attuale composizione dell'organo amministrativo, costituito da nove membri (di cui sei indipendenti), sia numericamente adeguata per la corretta gestione della società e non ha ritenuto di procedere alla cooptazione di un nuovo componente, deliberando diPer quanto concerne il ruolo ricoperto da Roberta Albiero nel, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare in sua sostituzione il consigliere, che ha contestualmente rinunciato al suo incarico quale componente del, al fine di non ricoprire una doppia carica. In sostituzione della consigliera Guerrini, il Consiglio ha nominato membro del Comitato Remunerazione e Nomine