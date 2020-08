IEG annuncia acquisto emiratina HBG Eventis FZ. Titolo vola in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group, la società proprietaria delle Fiere di Rimini e Vicenza ed attiva anche nel settore dell'organizzazione di eventi, annuncia di aver raggiunto un, società con sede negli Emirati Arabi Uniti.Ilè stato fissato in un(pari a circa 0,9 milioni di euro), da liquidare all'atto della cessione,legato ai risultati delle prossime due edizioni dei due eventi, liquidabili entro 80 giorni dalla conclusione di ciascuna edizione. L'acquisizione è finanziata ricorrendo alla liquidità della società.HBG è organizzatrice dal 2016 degli eventi contemporanei, che insieme rappresentano il maggior eventodel Medio Oriente. La prossima edizione delgi eventi è in programma dal 14 al 16 gennaio 2021 presso il Dubai World Trade Centre. HBG ha chiuso il 2019 con ricavi per 6,1 milioni di Dirham (equivalenti a circa 1,5 milioni euro),L'iniziativa rientra nella strategia didei prodotti della categoriain cui IEG è leader in Italia con la manifestazioneL'atto di trasferimento delle quote è previsto per il mese di settembre 2020. La società è stata assistita nell'operazione da Baker McKenzie.La Borsa sembra apprezzare l'accordo e premia ila 3,03 euro. Le azioni IEG nell'ultimo periodo hanno performato meglio dell'indice FTSE MIB (performance ultima settimana +17,44%, rispetto a +2,87% del principale indice della Borsa di Milano). Lo status tecnico di Italian Exhibition Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,113 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,863. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,363.