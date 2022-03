IEG, al via Vicenzaoro 2022: attesi oltre 1000 brand espositori e 300 buyer

(Teleborsa) - Da domani, 17 marzo, a lunedì, 21 marzo, torna Vicenzaoro 2022 - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition Group. In contemporanea T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per la progettazione e realizzazione del gioiello e VO'Clock Privé, il nuovo salotto dell'orologeria contemporanea, occasione di incontro tra 24 brand eccellenti dell'orologeria, gli operatori e gli appassionati del settore. Gli organizzatori si aspettano oltre 1000 brand espositori da 27 nazioni. Oltre 140 i brand espositori di T.Gold provenienti da 15 nazioni. Attesi inoltre più di 300 buyer da oltre 50 paesi, in particolare da USA (17%), UAE (7%), Israele (5%), poi Arabia Saudita ed Egitto.

Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, prevista domani alle ore 11:30, prendono parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, lo scultore Lorenzo Quinn, la vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente Federorafi Claudia Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, e il saluto dell'amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni.

Vicenzaoro vede la presenza coesa delle istituzioni e delle associazioni di categoria: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO – Confederazione Mondiale della Gioielleria.

La manifestazione, spiega IEG, sarà un momento importante di dibattito e confronto sui temi strategici: formazione, sostenibilità, tendenze e innovazione, con un palinsesto che coinvolge l'intera community, protagonisti, opinion leader e ospiti di eccezione. Ad esempio, a esplorare i temi della sostenibilità ci saranno i seminari organizzati da CIBJO, che a Vicenzaoro tiene anche la sua assemblea generale, e Assocoral. Tendenza ormai consolidata nel mondo del gioiello è la circular economy, cui è dedicato anche l'incontro di Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello. Trend e sentiment del mercato saranno presentati dal Club degli Orafi con Intesa Sanpaolo.