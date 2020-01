© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Attesi a Rimini migliaia di buyers provenienti da tutto il mondo. Ad annunciarlo èin vista dell'apertura di, rispettivamente i saloni internazionali del dolce artigianale e delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario, che si terranno allae anche per quest'anno gli organizzatori si aspettano un incremento. Per Sigep e A.B. Tech Expo – fa sapere IEG in una nota – sono stati, che nei mesi scorsi hanno selezionato e invitato buyer qualificati interessati a prodotti e tecnologie delle aziende italiane presenti in fiera.Durante le giornate riminesi, per tutte le aziende espositrici italiane, ICE metterà a disposizione ilcon la presenza di. I trade analyst forniranno pareri e consulenza agli imprenditori per l'approfondimento dei trend dei singoli mercati di interesse e le procedure doganali per l'export. Inoltre, per una continuasono state realizzate dalle sedi ICE specifiche ricerche di mercato su questi due importati mercati e attivate partnership su riviste specializzate del Nord America.Allasi aggiungono leche può contare sulla sua fittaubicati con i loro uffici in tutti i continenti:Gli espositori a Sigep incontreranno i buyer internazionali con i quali hanno già fissato gli appuntamenti attraverso la piattaforma online, già attiva dallo scorso mese di novembre.Novità dell'edizione 2020, è lanata dallaposizionata nella centrale hall Sud. L'area ospitaTra le altreutilizza il processo UHT per creare una linea di gelati e prodotti di pasticceria;presenta un processo che elimina la catena del freddo propria del prodotto gelato attraverso un metodo di produzione espressa su piastra refrigerata;progetta e sviluppa soluzioni per allungare la vita di prodotti alimentari dopo cottura e surgelazione attraverso l'impiego di piante e sostanze attive (enzimi, lieviti, alghe, proteine vegetali e fibre); e, specializzata in ricerca e sviluppo di prodotti innovativi di Food Design. Sul fronte delle attrezzature e macchinari,si occupa della progettazione e della realizzazione di macchinari industriali innovativi per prodotti da forno e altri settori;progetta invece soluzioni software innovative per il settore HoReCa. Nei servizi,offre un servizio di consegna a domicilio, ed è attiva in 4 città; infineha sviluppato una metodologia con la quale elimina cariche batteriche e insetti in qualsiasi ambiente, anche di grandi dimensioni, utilizzando una quantità ridotta di acqua e prodotto chimico, senza corrente elettrica.