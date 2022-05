Idrogeno, von der Leyen: nel RePower Eu raddoppiato l'obiettivo di produzione per il 2030

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che nel nuovo piano "RePower EU", che la Commissione europea presenterà domani, è stato raddoppiato l'obiettivo per il 2030 relativo alla produzione annuale di idrogeno verde che è stata portata a 10 milioni di tonnellate. "E importeremo anche altri 10 milioni di tonnellate dall'estero. Così potremo sostituire fino a 50 miliardi di metri cubi all'anno di gas russo importato", ha dichiarato von der Leyen in un video su Twitter.

"L'idrogeno verde è essenziale per porre fine alla dipendenza dell'Europa da un fornitore di energia inaffidabile e pericoloso come la Russia", ha sottolineato in un videomessaggio inviato al Central European Hydrogen Technology Forum "H2Poland" in corso a Poznan, in Polonia.

"Domani – ha dichiarato la presidente della Commissione europea – la Commissione adotterà un pacchetto normativo per l'idrogeno verde. Quindi, saranno predisposti i principali parametri normativi, per il completamento di un'infrastruttura integrata del gas e dell'idrogeno, comprese le infrastrutture portuali e di stoccaggio". "Con l'attuale aumento dei prezzi del gas – ha aggiunto –, l'idrogeno verde può già essere più economico dell'idrogeno grigio. Il nostro obiettivo è portarne il costo al di sotto di 1,8 euro al chilo entro il 2030".