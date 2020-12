© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Produrretramitenegli. È l'oggetto del protocollo d'intesa firmato oggi da Enel Green Power America e, controllata diCome si legge in una nota congiunta delle due aziende, Enel "utilizzerà la tecnologia per l'idrogeno di NextChem e la sua competenza in campo ingegneristico per far crescere il proprio business nell'idrogeno verde negli Stati Uniti. Il progetto, che dovrebbe essere operativo nel, utilizzerà l'generata da uno degli impianti solari di EGPNA negli Stati Uniti per produrre l'idrogeno verde che verrà fornito a una bioraffineria".L'accordo prevede infatti che NextChem svolga la funzione die di, oltre che full turnkey EPC (Engineering, Procurement and Construction) contractor, fornendo al'assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo e la realizzazione del progetto."Questa nuova partnership rappresenta l'ultimo traguardo dell'impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde – ha dichiarato, CEO di Enel Green Power – Siamo attivamente alla ricerca di opportunità in questo segmento in diverse parti del mondo, sia in Europa sia nelle Americhe, e siamo entusiasti di unire le forze con partner come Maire Tecnimont per sfruttare al massimo le significative potenzialità rappresentate dall'idrogeno verde per la decarbonizzazione di settori le cui emissioni sono più difficili da abbattere.""Siamo veramente orgogliosi di essere stati scelti da Enel come partner di questa iniziativa industriale, che valorizza le competenze del nostro Gruppo nella chimica dell'idrogeno applicata alla produzione di idrogeno verde da energie rinnovabili solari e rappresenta un passo importante nello sviluppo delle nostre iniziative legate all'idrogeno verde, uno dei pilastri fondanti della nostra strategia per l'idrogeno –ha commentato, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem – Uno dei punti chiave della nostra strategia di business è fungere da abilitatore e facilitatore di schemi tecnologici integrati. Il mercato americano si dimostra ancora una volta interessante per noi e lo osserviamo con grande attenzione."Questo accordo, precisa la nota, rappresenta la prima applicazione di undi collaborazione tra Enel e NextChem per valutare la realizzazione di progetti congiunti, compresa la sperimentazione di tecnologie avanzate per aumentare l'efficienza nella produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili.