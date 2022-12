Idrogeno, presentato il gasdotto H2Med: unirà Portogallo, Spagna e Francia entro il 2030

(Teleborsa) -costruiranno entro il 2030 unper trasportare ldalla penisola iberica alla Francia e infine al resto d'Europa. L'annuncio è arrivato dopo un incontro ad, in Spagna, tra il primo ministro spagnolo, quello portoghese, il presidente francesee la presidente della Commission europea. Il gasdotto – che si chiamerà– ha lo scopo di rendere più indipendente l'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea e costerà secondo le stime 2,5 miliardi di euro.Sánchez ha dichiarato che il gasdotto sarà in grado di trasportare circain Francia all'anno, il 10% del fabbisogno di idrogeno stimato dell'UE. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che H2Med, che sostituisce una precedente proposta per il trasporto di gas attraverso i, "prenderà un nuovo percorso attraverso ile si affiderà a una tecnologia del futuro, che è l'idrogeno". "Probabilmente consentirà anche in seguito altreverso altri paesi che vorranno ottenere quell'idrogeno", ha aggiunto. "Oggi, la penisola iberica sta diventando un'importante porta energetica europea verso il mondo", ha aggiunto von der Leyen nel corso della conferenza stampa con gli altri leader.Portogallo, Spagna e Francia hanno raggiunto un accordo generale sul piano in ottobre e puntano a presentare il progetto alla Commissione europea entro ilin modo da poter beneficiare del finanziamento dell'UE, che potrebbe coprire fino al 50% del costo. Il gasdotto collegherà prima due impianti nel nord del Portogallo e nel nord della Spagna e quindi continuerà sotto il Mar Mediterraneo da