Idrogeno, nuovo maxi-investimento UE per infrastrutture e ricerca

(Teleborsa) - Dopo i 5,4 miliardi di euro stanziati a luglio per il progetto "IPCEI Hy2Tech", laha approvato altreda parte di 13 Stati membri a sostegno di un progetto di comune interesse europeo nella. Il nuovo progetto, denominato "IPCEI Hy2Use", è stato elaborato e notificato congiuntamente da tredici Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.Gli Stati membri erogheranno fino a 5,2 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che. Nell'ambito di questo IPCEI, 29 imprese operanti in uno o più Stati membri, comprese le piccole e medie imprese e le start-up, parteciperanno a 35 progetti.Il progetto IPCEI Hy2Use coprirà una parte cospicua della catena del valore dell'idrogeno sovvenzionando: la, in particolare elettrolizzatori e infrastrutture di trasporto su larga scala, per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio; e lodi molteplici settori, in particolare quelli che sono più difficili da decarbonizzare, come il settore dell'acciaio, del cemento e del vetro.Non ci sonotra le beneficiarie di fondi per la costruzione infrastrutture connesse all'idrogeno, mentre(controllata da Maire Tecnimont),sono nell'elenco delle imprese che riceveranno sovvenzioni per lo sviluppo di applicazioni dell'idrogeno nell'industria."La catena del valore dell'idrogeno in Europa è ancora agli albori ed è- ha commentato Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza - Questo è il motivo per cui gli aiuti di Stato hanno un ruolo decisivo per sbloccare, attrarre e mobilitare sostanziali investimenti privati, che altrimenti non si concretizzerebbero".