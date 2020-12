© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, cui partecipano il Gruppo Enel ed altre società del settore delle energie rinnovabili, in vista deldel 10 ed 11 dicembre, sollecita i Ministri dell'energia dell'Unione a porre la produzione dial centro del programma del Consiglio sull'idrogeno."La strategia europea sull'idrogeno - si sottolinea - riconosce, senza ambiguità, che l'idrogeno rinnovabile prodotto da fonti di energia rinnovabili al 100%, attraverso l'elettrolisi, è laper l'attuazione del. L'UE deve porre tutte le risorse e l'impegno politico percon l'idrogeno convenzionale".Servonoche possa incentivare l'innovazione e accelerare le economie di scala - si sottolinea nella lettera - per replicare con l'idrogeno rinnovabile il successo ottenuto con l'eolico ed il solare, accelerando la distribuzione di energie rinnovabili, aumentando la produzione di elettrolizzatori "made in Europe" e supportando le scoperte tecnologiche che aumentano l'efficienza e competitività dell'idrogeno rinnovabile."L'UE - si afferma - deve riconoscere larinnovabile nella revisione degli obiettivi al 2030 per garantire all'Europa i vantaggi dell'elettrificazione diretta che è oggi la soluzione di decarbonizzazione più competitiva"."Il secondo driver - si sottolinea - è. L'Europa - si sottolinea - deve aumentare in modo significativo l'efficienza e la competitività delle sue tecnologie per gli elettrolizzatori,e convogliandole- Recovery, Horizon 2020, Green Deal - per svilupparle"."Il terzo fattore è la, dando priorità alla modernizzazione delle reti elettriche ed all'ottimizzazione degli investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno, con focus sulla produzione locale e sull'uso di idrogeno da fonti rinnovabili"."Effettuando le scelte e il posizionamento appropriati - conclude la lettera - e ponendo le rinnovabili al centro del futuro sistema energetico europeo, l'Europa può aprire la strada alla transizione energetica globale e diventare un leader globale nell'idrogeno rinnovabile. Le nostre aziende sono pronte a portare avanti questo progetto".