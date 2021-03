30 Marzo 2021

(Teleborsa) - L'Ad di Snam Marco Alverà vede nell'idrogeno "una grande opportunità" per l'Italia. Lo ha detto ad un evento de Il Sole 24 Ore, indicando che occorre sviluppare questo mercato in Italia e in Europa e creare delle partnership internazionali.

"Noi abbiamo investito in De Nora, che è leader mondiale nei componenti per gli elettrolizzatori", ha affermato il manager, sottolineando è possibile "sviluppare una partnership con il Nord Africa e diventare un hub di esportazione di idrogeno verso l'Europa, in particolare verso la Germania".

l'Ad di Snam ha ricordato che l'Italia ha un "vantaggio geografico" ed un "vantaggio infrastrutturale", grazie a una rete interconnessa con Algeria, Tunisia, Libia e Medio Oriente, attraverso la Grecia, e che esiste anche un "vantaggio tecnologico" grazie ad aziende di eccellenza.



La rete del gas in Italia è molto capillare. "Trasportare idrogeno via tubo è tecnicamente possibile" - ha sottolineato - e "costa 10 volte meno che farlo via nave".