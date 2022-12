IDNTT, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a(da 6,10 euro) ilsu IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 100%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha annunciato di aver acquisito una partecipazione del 60% di In-Sane, una delle cinque principali talent agency italiane attive nell'influencer marketing.Alla luce della recente operazione, gli analisti hannosia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, Integrae SIM si aspettaconsolidatipari a 9,80 milioni di euro, in riduzione rispetto alle precedenti stime (11,15 milioni di euro). Come conseguenza, per il 2022 è atteso unpari a 2,80 milioni di euro, corrispondente ad un EBITDA margin del 28,6%.Per gli anni successivi, è atteso che i ricavi possano aumentare fino a 26 milioni di euro (del 32,3%) nel 2025, con EBITDA pari a 7 milioni di euro (corrispondente ad un EBITDA margin del 26,9%). A livello patrimoniale, lanel 2025 può raggiungere un valore cash positive pari a 16,95 milioni di euro.