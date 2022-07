IDNTT, commessa da 7 milioni in Benelux. Procede internazionalizzazione

Giovedì 21 Luglio 2022, 07:45







(Teleborsa) - IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo commerciale della durata di 3 anni per un importo complessivo di oltre 7 milioni di euro con un primario player attivo nel retail e nell'e-commerce operante nel mercato del Benelux per la produzione di tutti i contenuti omnichannel del cliente, tra cui le schede prodotto del portale di eCommerce. La nuova commessa dà avvio all'operatività della controllata neocostituita "IDNTT NEDERLAND B.V." con sede a Rotterdam (Olanda).



"La commessa, pienamente in linea con la strategia di internazionalizzazione annunciata in sede di IPO, accelera il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di medio termine previsti dal management di IDNTT - ha commentato Christian Traviglia, presidente e CEO di IDNT - In particolare, con il nuovo accordo commerciale avviamo la neocostituita branch olandese posizionandoci in mercati strategici, caratterizzati da elevata dinamicità e redditività, con un tasso di crescita del digital marketing superiore alla media europea".









(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)