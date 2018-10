Identità digitale, MEF: nuovi servizi per 2 milioni di dipendenti pubblici con Poseidon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Pubblica Amministrazione sta cambiando pelle, lo assicura il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze,, in occasione del lancio del progetto europeosull'identità digitale "Digital Identity: Privacy Threats and Business Opportunities, Will the Technology Fix Everything?".Il progetto, che vede il(MEF) a capo di un consorzio di 10 partner europei (università, soggetti pubblici e privati provenienti da sette diversi Paesi), è stato selezionato dalla Commissione europea nell'ambito della call "Cybersecurity PPP: Privacy, Data Protection, Digital Identities" ed è finalizzato alla realizzazione, in tre anni, di una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali. Si dà così piena attuazione ai principi di sicurezza digitale contenuti nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR - General Data Protection Regulation) garantendo agli utenti la trasportabilità dei dati, il diritto all'accesso, il diritto all'oblio e alla restrizione del trattamento dei dati personali., il servizio di gestione giuridico-economica di oltre due milioni dipendenti pubblici, tramite i servizi sviluppati nel progetto pilota con Reale Mutua. Gli utilizzatori della piattaforma avranno la possibilità, attraverso un cruscotto innovativo per lo scambio sicuro di informazioni, di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente le proprie informazioni personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.L'obiettivo è estendere l'utilizzo ad altri casi d'uso nell'ambito di NoiPA, il servizio per la gestione giuridico-economico della Pubblica Amministrazione curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha tra le sue competenze anche le procedure concernenti l'elaborazione delle buste paga di oltre due milioni di dipendenti fra personale centrale e periferico delle pubbliche amministrazioni, e di metterla a disposizione delle P.A. per ulteriori applicazioni."Utilizzando la piattaforma PoSeID-on, le imprese potranno attivare nuovi servizi per i dipendenti pubblici interoperando con i sistemi della PA, rispettando automaticamente i requisiti prescritti dal GDPR - ha affermato, Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) del MEF - . NoiPA gestisce informazioni sensibili ed il ruolo del MEF è garantire il miglioramento della piattaforma nel rispetto delle attuali leggi europee sulla sicurezza".