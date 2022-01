Identità digitale, INPS: "Con la delega on line per i figli minorenni prosegue percorso di semplificazione"

(Teleborsa) - È online la procedura di delega dell'identità digitale per i genitori che devono presentare istanze per i propri figli minorenni. Prosegue così il percorso di semplificazione messo in atto dall'Inps.

Sul sito dell'Istituto è stata implementata la nuova funzionalità che consente al genitore di registrarsi per avere una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti dei propri figli minori, direttamente online e senza più recarsi presso una struttura territoriale dell'Istituto. La verifica dei requisiti – spiega l'Inps in una nota – è effettuata automaticamente, e in tempo reale, attraverso l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Se l'esito è positivo, la delega sarà immediatamente attiva consentendo al genitore di accedere in nome del figlio minore.

Per registrare la delega online, il genitore – mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS – può accedere al servizio disponibile nell'area riservata MyInps, sezione "Deleghe identità digitali", alla voce "Inserisci la delega per conto di un figlio minorenne", inserendo i relativi dati identificativi.