IDeaMI verso scioglimento. Warrant sospesi in Borsa

(Teleborsa) -ha annunciato con un comunicato urgente la, una SPAC quotata sul mercato AIM.Ilsi è riunito ieri, 26 novembre 2019, ed ha preso atto che, nonostante le attività poste in essere dal management,con cui realizzare l'eventuale business combination prevista dal suo statuto entro il termine dell'11 dicembre 2019.Di conseguenza, il CdA ha deliberato di, in sede straordinaria, per il(rispettivamente, in prima e seconda convocazione) per la nomina del liquidatore unico.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di conferire mandato ad alcuni amministratori affinché provvedano – già(giorno successivo alla scadenza del termine statutario di durata della Società) – al deposito presso il registro delle Imprese di Milano dellaper il decorso del termine statutario.