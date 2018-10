IdeaMi, ok a business combination con Agrati. Titolo riammesso in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I titoli IdeaMI tornano a trattare a Piazza Affari dopo la sospensione deliberata lo scorso 25 ottobre da Borsa Italiana "in attesa di nota".Ieri, 28 ottobre, la SPAC promossa da DeA Capital e Banca IMI ha annunciato la, che opera nel settore dei fasteners per il mercato automotive.Successivamente all'approvazione della business combination e della fusione da parte delle assemblee di IDeaMI e Agrati,, con l'obiettivo di, preferibilmente Segmento STAR, come spiega un comunicato.Il progetto di fusione prevede un rapporto di cambio di n. 2,53 azioni ordinarie IDeaMI di nuova emissione per ogni n. 1 azione ordinaria Agrati.Holding rimarràdel capitale sociale risultante dalla Fusione mentre ilCon l'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM, "il Gruppo Agrati, per accrescere i piani di sviluppo, anche per linee esterne", si legge ancora.