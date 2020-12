© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iin vendita in Italia sono, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi, secondo una ricerca di Idealista, che calcola un prezzo al metro quadro medio di 1.744 euro.Le regioni con glipiù marcati sono state(9,2%),(3%) e(2,2%). Quelle con i cali più significativi Molise (-5,4%), Marche (-3,8%) e Sicilia (-2,8%).seguita da Trentino Alto Adige (2.436 euro/m²), Valle d'Aosta (2.337 euro/m²), Toscana (2.240 euro/m²) e Lazio (2.126 euro/m²)."Il mercato immobiliare ha retto bene l'urto della pandemia sotto la spinta delle mutate esigenze abitative innescate dalla crisi e dei tassi d'interesse ai minimi storici - ha commentato- Gli agenti immobiliari si sono saputi adattare alle mutevoli circostanze del mercato trovando il modo di lavorare anche in condizioni di distanziamento sociale grazie all'ausilio delle tecnologie: abbiamo assistito a une gli agenti hanno iniziato a fare open house con live streaming".Prendendo in esame le, gli incrementi maggiori degli ultimi 12 mesi sono a(18%),(7,2%), e(7,1%). Incrementi superiori al 5% anche per i mercati di Vicenza (6,3%), Reggio Emilia e Lucca (6,2% per entrambe), Bologna (5,9%), Bergamo (5,6%) e Sassari (5,2%).(3.629 euro/m2) si conferma ladavanti a Savona (3.084 euro/m2). Firenze (2.834 euro/m2) e Milano (2.704 euro/m2).A livello di, l'indice generale dei prezzi elaborato da Idealista mostra una lieve prevalenza dei mercati cittadini in saldo negativo (57), contro 52 centri in terreno positivo rispetto all'anno scorso. Spiccano i rialzi a due cifre di(20,2%) e Caltanissetta (10,8%). All'opposto della tendenza le contrazioni maggiori spettano a L'Aquila (-6,8%), seguita da Campobasso (-6,2%), Ragusa (-6,1%) e Chieti (-6%).guarda tutti gli altri capoluoghi dall'alto dei suoi. Nella parte bassa del ranking troviamo Ragusa (743 euro/m²), Caltanissetta (773 euro/m²) e a chiudere Biella, il capoluogo con i prezzi più bassi d'Italia: solo 710 euro per metro quadro.