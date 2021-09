ID-ENTITY chiude il 1° semestre 2021 con un utile di 640 mila euro

Giovedì 30 Settembre 2021, 10:15

(Teleborsa) - Il CdA di ID-ENTITY - MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata da luglio 2021 su AIM Italia - ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi si attestano a 3,7 milioni di euro, in aumento del 55% rispetto ai 2,4 milioni di euro al 30 giugno 2020. L'EBITDA è stato di circa 1 milione di euro (+101% rispetto ai primi sei mesi del 2020), con EBITDA margin al 26%. L'utile netto è stato di 640 mila euro, in crescita del 156% sullo stesso periodo dello scorso anno.

"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre 2021, che hanno evidenziato una crescita significativa di tutti gli indicatori finanziari, dimostrando la bontà del nostro modello industriale e la credibilità della nostra strategia di crescita annunciata in sede di IPO", ha affermato Christian Traviglia, presidente di ID-ENTITY.

"La crisi economica innescata dalla pandemia ha accelerato fortemente i processi di digitalizzazione in tutti i settori, facendo emergere l'importanza strategica di poter disporre di contenuti innovativi fruibili sulle varie piattaforme disponibili - ha aggiunto - Grazie alla quotazione in Borsa daremo un ulteriore boost alla nostra crescita continuando ad investire nella industrializzazione dei processi, nell'innovazione dell'offerta e nell'espansione in Europa per linee esterne".

La Posizione Finanziaria Netta Adjusted, al lordo del dividendo di 1,108 milioni di euro deliberato nel 2020 e pagato nei primi mesi del 2021, è cash positive per circa 1,8 milioni di euro, con un flusso di cassa generato dalle attività operative che, al lordo del dividendo sopra riportato, sarebbe stato positivo per circa 1,262 milioni di euro dimostrando una significativa capacità di generare cassa a livello operativo.

La società sottolinea che le prospettive per il secondo semestre ed in generale per il prossimo periodo "si confermano positive" e che "prosegue l'attività di scouting a favore di operazioni di M&A per l'acquisizione di società che possano ampliare la base clienti".