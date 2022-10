ICS debutta su mercato capitali con Social Bond da 300 milioni di euro

(Teleborsa) -halanciando con successo il suodedicato a supportare lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e creare valore economico e sociale per il Paese. Controllata dal MEF, la società è leader nel finanziamento all'impiantistica sportiva in Italia. L'emissione si inserisce nel piano di sviluppo sostenibile approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICS ed è in linea con sette degli obiettivi promossi dall'Agenda ONU 2030.Il Bond, destinato a investitori istituzionali, presenta un, scadenza a 3 anni (31 ottobre 2025) e una. L'operazione ha fatto registrare richieste per circa 1,5 volte il valore dell'emissione ed è stata accolta da circa 45 investitori, di cui circa un terzo esteri."La significativa domanda registrata da parte degli investitori istituzionali rappresenta un'attestazione di fiducia da parte del mercato nei confronti dell'Istituto - ha commentato il- e un apprezzamento della sua missione. I proventi della prima emissione dell'Istituto saranno utilizzati per ildestinati ai progetti infrastrutturali nei settori dello Sport e della Cultura che presentano un elevato ritorno sociale".Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione allesarà pari a BBB- (stabile) per S&P e BBB (stabile) per DBRS. Credit Agricole, Intesa Sanpaolo e JPMorgan hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.