(Teleborsa) - ICF Group rende noto che Value First SICAF detiene, alla data del 14 maggio 2019, 378.286 azioni ordinarie, pari al 5,02% del capitale sociale del Gruppo con diritto di voto.



La società rende disponibili le informazioni in merito agli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto sul suo sito internet. © RIPRODUZIONE RISERVATA