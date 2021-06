Iccrea Banca con BCC Napoli per finanziamento da 7 milioni per Sideralba con garanzia SACE

(Teleborsa) - Iccrea Banca ha perfezionato un'operazione da 7 milioni di euro a beneficio di Sideralba Spa, azienda che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico (e capofila del Gruppo Rapullino), per lo sviluppo delle operazioni con l'estero con garanzia SACE. L'iniziativa, che mira a sostenere l'azienda nel suo sviluppo internazionale, è stata promossa in sinergia con la BCC di Napoli, realtà da sempre attenta a preservare le relazioni con la propria comunità di riferimento e, in questo, in prima linea nella gestione dell'attività ordinaria della società.

"Siamo pienamente soddisfatti – ha affermato Daniele Palombi, CFO del Gruppo Rapullino – che il nostro piano di sviluppo industriale sia stato accolto favorevolmente dal Gruppo Iccrea e dalla BCC di Napoli, che così entrano a far parte del novero dei finanziatori di Sideralba. L'attribuzione del finanziamento in oggetto darà una rilevante accelerazione alla crescita del nostro Gruppo".

"Le Banche di Credito Cooperativo, con il prezioso supporto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, sono sempre più impegnate ad offrire opportunità finanziarie alle tantissime iniziative virtuose che la nostra Campania ci suggerisce, così come il caso della Sideralba SpA, una vera e propria azienda modello a cui la nostra Banca offrirà anche linee di credito a breve termine. Le nostre aziende hanno bisogno di fiducia, oltre che di sostegno innovativo e qualitativo, per poter sviluppare le proprie potenzialità, esprimendo quelle capacità imprenditoriali e umane di cui è ricco il nostro territorio. Ciò consentirà di innestare quella "spirale positiva di economia e occupazione" di cui abbiamo bisogno per poter superare la crisi motivazionale prodotta dalla pandemia economica", ha dichiarato Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli.

"Attraverso la nostra offerta integrata di soluzioni assicurative e finanziarie in grado di supportare a 360° i bisogni delle imprese italiane, siamo lieti di sostenere un importante realtà industriale come Sideralba SpA, che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico – ha dichiarato Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro Sud di SACE - Con questa operazione, confermiamo ancora una volta il sostegno ad aziende con una forte vocazione internazionale, in un'ottica di rilancio dell'economia territoriale e nazionale".

"Il Gruppo Iccrea – ha infine affermato Carmine Daniele, Responsabile Prodotti e Servizi di Iccrea Banca – è da sempre molto attento alle dinamiche imprenditoriali del proprio Paese. In questo senso, attraverso operazioni di finanziamento specialistiche come quella che abbiamo perfezionato insieme alla BCC di Napoli, continuiamo a sostenere lo sviluppo dell'economia locale e le aziende che continuano a investire per la propria crescita sul territorio".