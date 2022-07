ICAPE Group si è quotata su Euronext Growth Paris

Lunedì 11 Luglio 2022, 14:45







(Teleborsa) - ICAPE Group si è quotata oggi su Euronext Growth Paris. Il gruppo francese, fondato nel 1999, è specializzato nella distribuzione di circuiti stampati e parti tecniche personalizzate come connettori, adattatori, trasformatori e cavi. Ha 28 filiali in più di 60 paesi e una presenza importante in Cina. Nel 2021 ha generato un fatturato consolidato di 169 milioni di euro.



Il prezzo di ammissione è stato fissato in 16,95 euro per azione, per una capitalizzazione pari a 136,7 milioni di euro. L'IPO ha raccolto complessivamente 17 milioni di euro. Si tratta della 18° quotazione su Euronext Paris nel 2022, la 26° quotazione di una società tecnologica su Euronext nel 2022 e la 45° quotazione su Euronext nel 2022.



Attraverso le risorse raccolte con l'IPO, il gruppo punta a perseguire la propria strategia di crescita esterna attraverso l'acquisizione di società di dimensioni moderate con un ampio portafoglio di clienti locali, al fine di espandere e consolidare la presenza in Europa e a livello internazionale.