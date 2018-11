ICAO simula eruzione vulcanica. ENAC coordina strutture italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'- International Civil Aviation Organization, organismo sovranazionale per la rfeoglazione dell'aeronautica civile, ha svolto nei giorni scorsi l'annuale, un'attività che vede coinvolti gli Stati membri ICAO dell'area ECAC (European Civil Aviantion Conference) nellacon immissione di ceneri vulcaniche in atmosfera e consegente estesa contaminazione degli spazi aerei europei., coordinando la partecipazione delle strutture nazionali coinvolte (Air Navigation Service Providers, Meteorological Watch Offices, Notam Offices), al fine di assicurare ilcon European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) e Aircraft Operator Crisis Coordination Cell (AOCCC) di Eurocontrol.Loè stato quello dil, della durata di tre giorni, con una contaminazione da ceneri vulcaniche di estese porzioni degli spazi aerei europei e mediterranei, compreso lo spazio aereo nazionale.Durante l'esercitazione è stata verificata l'all'EUR/NAT Volcanic Ash Contingency Plan per la corretta produzione, gestione e disseminazione sull'ICAO Aeronautical fixed servce (AFS) della messaggistica relativa alle ceneri vulcaniche.L'ENAC ha avuto anche l'opportunità di analizzare laalla regolamentazione ICAO delledei riporti speciali di volo per cenere vulcanica prodotti, in modo simulato, dagli operatori di volo internazionali partecipanti all'esercitazione.