Icade Sante rimanda l'IPO a Parigi per un contesto di mercato incerto

1 Minuto di Lettura

Venerdì 1 Ottobre 2021, 11:15







(Teleborsa) - Icade Sante - il business nel comporto sanitario della società immobiliare francese Icade - ha rimandato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) sulla Borsa di Parigi a causa delle condizioni volatili del mercato. Quella di Icade Sante è una delle tante IPO in programma sulla piazza parigina di Euronext in queste settimane.



"Dopo una settimana attiva di roadshow e sei giorni di book building, il portafoglio ordini è stato coperto mercoledì 29 settembre nel pomeriggio", ha dichiarato la società in una nota. "Tuttavia, le attuali condizioni del mercato azionario rendono impossibile finalizzare l'operazione in termini soddisfacenti - ha aggiunto - Icade e Icade Sante stanno esplorando varie opzioni e torneranno sul mercato nei prossimi giorni per specificare il seguito della transazione".



Nella giornata di ieri, secondo quanto riporta Reuters, il bookrunner JPMorgan aveva dichiarato che le azioni Icade Sante avrebbero fatto il loro debutto sul mercato a 115 euro per azione, dando al gruppo una valutazione di 5,6 miliardi di euro, con il primo giorno di negoziazione previsto per il 1 ottobre. La società aveva in precedenza indicato una forchetta di prezzo compresa tra 115 e 135 euro per azione.