Il gruppo Ica sbarca in Nord America

ICA, azienda di Civitanova Marche della famiglia Paniccia, leader mondiale per innovazione nelle vernici per legno e vetro, continua la sua espansione all'estero: nasce ICA North America. L'operazione è stata possibile grazie all’acquisizione dello storico distributore per il mercato nord americano che si trova in Canada. Con il Nord America si completa la presenza diretta nei più importanti mercati del mondo per le vernici.

Per la società civitanovese si tratta della sesta company aperta all’estero in dieci anni, un importante e deciso processo di internazionalizzazione partito nel 2009 con ICA Iberia. L’azienda, leader mondiale per innovazione nelle vernici per legno e vetro, è presente con compagnie di proprietà in Spagna, Germania, Cina, Polonia, India e ora Canada. Ica recentemente ha aperto uno stabilimento produttivo in India nel Gujarat, nato dalla joint venture con la Pidilite.

Dalla sede canadese verrà gestito inizialmente anche il mercato statunitense con un team di tecnici/commerciali e distributori presenti sul posto, fino a quando verrà costituita una nuova società anche negli USA. L’intera rete distributiva del gruppo è presente in 50 Paesi coprendo i maggiori stati mondiali.

Il gruppo attualmente impiega direttamente 600 persone, più altre 200 nello stabilimento in India. Nel 2018 ha prodotto 28 milioni di chili di vernice, e il fatturato è stato di 122 milioni di euro, di cui la metà venduti all'estero. Sono circa 15.000 i clienti in tutto il mondo. Nel triennio 2019-2021 è previsto un piano di investimenti di 29 milioni di euro.

