La sfida è quella della sostenibilità ed è una sfida che il gruppo Ica sta affrontando con successo dal '95.

Ora siamo nella fase delle vernici bio, senza petrolio, che si stanno facendo notare in tutto il mondo e che insieme agli altri prodotti sostenibili saranno il traino della crescita futura, rispettando il benessere delle persone e del pianeta

» dice Sandro Paniccia, presidente di Ica Group, l’azienda marchigiana leader mondiale nel mercato di vernici a base d’acqua per legnoI risultati del 2018 lo confermano: il fatturato arriva a 122 milioni, 4 milioni in più rispetto al 2017 e 6 sul 2016. Aumenta anche la quota export, oggi al 57%, mantenendo comunque solida la posizione in Italia. Sono oltre 28 milioni i Kg di vernice prodotta e più di 15mila i clienti su scala mondiale.L'azienda punta molto sulle innovazioni di processo e di prodotto. Per il triennio 2019-2021, ICA Group ha pianificato 29 milioni di euro, di cui 13.100.000 di euro per Ricerca & Sviluppo (13.100.000), settore che registra un’interessante crescita media annua del 3,5%.Ai tre stabilimenti e 600 dipendenti del gruppo, recentemente si è aggiunta una fabbrica in India nel Gujarat. Nato dalla joint venture con la Pidilite, società indiana quotata in borsa impegnata in più settori, il nuovo impianto di 15.000 mq è stato progettato con il know-how marchigiano e tecnologie impiantistiche all’avanguardia.