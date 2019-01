IBM, trimestrale e outlook sopra attese

(Teleborsa) - Utili trimestrali migliori del previsto per IBM che ha battuto le previsioni sull'anno in corso.



Il colosso informatico statunitense ha chiuso il quarto trimestre del 2018 segnando un ritorno in utile per 1,95 miliardi di dollari a fronte della perdita di 1,05 miliardi registrata nello stesso periodo dell'anno prima. Trimestre su cui hanno pesato oneri straordinari pari a 5,5 miliardi di dollari legati alla riforma finanziaria USA. L'utile per azione si è attestato a 4,87 dollari contro i 4,82 dollari stimati dal consensus.



Il fatturato è sceso del 3% a 21,8 miliardi contro i 22,5 miliardi riportati un anno fa, ma in linea con le aspettative degli analisti.



Per il 2019, International Business Machines si aspetta utili rettificati di almeno 13,90 per azione. Il mercato stima, invece, 13,80 dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA