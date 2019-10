IBM, titolo sprofonda in rosso dopo la trimestrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - International Business Machines, per tutti nota con l'acronimo di IBM , ieri sera, a mercato ormai chiuso, ha riportato, in contrazione del 3,9% rispetto all'anno precedente. Gli analisti avevano previsto un valore leggermente più alto a 18,2 miliardi., mentre gli analisti speravano che Red Hat, incorporato per la prima volta in questi risultati, sarebbe riuscita a cambiare la ormai radicata trama della storia recente della società.Al contrario i risultati del terzo trimestre di IBM sono stati invece complicati da Red Hat. La società madre è stata in grado di registrare solo. La maggior parte della differenza è dovuta alla contabilità degli acquisti e all'eliminazione delle vendite tra IBM e Red Hat. Anche la valuta e le cessioni sono state un problema. Escludendo entrambi, ma includendo le entrate parziali di Red Hat, le entrate di IBM sarebbero diminuite di appena lo 0,6% su base annua. Infine le entrate del cloud sono aumentate del 14% su base annua, adeguate per valuta e cessioni, e hanno toccato i 5,0 miliardi di dollari.Al momento a Wall Streete toccando i 133,22 dollari ad azione.