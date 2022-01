IBM nervosa in attesa dei conti

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per IBM, che tratta in perdita del 2,20% sui valori precedenti complici le vendite generalizzate che hanno investito l'intero listino americano.



Il titolo si muove con un certo nervosismo in attesa che la società alzi il velo sui risultati finanziari dopo la chiusura del mercato.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che la "Big Blue" mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -5,74%, rispetto a -6,64% dell'indice americano).

Analizzando lo scenario di IBM si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 125,6 USD. Prima resistenza a 127,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 124,8.