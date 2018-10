IBM acquisisce Red Hat e punta sul Cloud

(Teleborsa) - IBM acquisisce Red Hat, leader nel settore software open source per il cloud.



La conferma è arrivata dopo i rumors degli ultimi giorni. Un affare da 34 miliardi di dollari, vale a dire 190 dollari per azione. La più significativa acquisizione del 2018 che sfrutterà il valore del cloud per il business e uno dei più grandi deal nella storia di IBM.



L'acquisizione aiuterà ad accelerare il passaggio al cloud computing tra i grandi clienti IT, oltre a fornire una spinta alla crescita dei ricavi di IBM.



I consigli di amministrazione di IBM e Red Hat hanno già dato il via libera all'accordo, ma si attende il voto degli azionisti di Red Hat e degli organi regolatori. Il deal dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA