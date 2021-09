IBL Banca, utile più che raddoppiato a 33,6 milioni nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Lunedì 6 Settembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - IBL Banca, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile lordo consolidato in crescita a 48,2 milioni di euro e un utile netto di 33,6 milioni di euro, quasi triplicato rispetto ai circa 11,6 milioni di fine giugno 2020. Il margine di interesse aumenta del 26% a quasi 72 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione si attesta a circa 107 milioni di euro (+64%).



Al 30 giugno 2021 gli impieghi alla clientela sono risultati pari a 3,4 miliardi di euro di cui circa 3 miliardi relativi alla cessione del quinto (in crescita del +2%) e la raccolta da clientela ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro di cui depositi per 2,1 miliardi di euro (+2%). Il totale dell'attivo sfiora i 7 miliardi di euro. Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo è di 427,5 milioni di euro. Il CET 1 Ratio è pari al 15,98% e il Total Capital Ratio al 17,19%.



"Il primo semestre 2021 ci ha visti protagonisti di una importante attività di M&A - ha dichiarato Mario Giordano, AD di IBL Banca - Abbiamo l'obiettivo di crescere ancora sia nel nostro tradizionale settore dei finanziamenti ai lavoratori dipendenti sia in nuove aree di business che abbiamo già esplorato con successo nel corso di questi ultimi anni. I risultati raggiunti si inseriscono nel percorso di sviluppo e ulteriore diversificazione del business intrapreso nel tempo".