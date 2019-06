Ibl Banca, partnership con Frontis Npl: acquistato il 9,9% del capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e, boutique operante nei settori dei crediti deteriorati e nel real estate, hanno siglato unache ha portato all'L'operazione è stata perfezionata attraverso la, pari a unaIl nuovo consiglio di amministrazione della società, presieduto da, sarà composto da, Ad di Ibl Banca,, professionista di esperienza di gestione UTP acquisita in una primaria banca italiana, e da, già presente quale membro del consiglio di amministrazione di Frontis.La partnership prevede inoltre il co-investimento di Ibl Banca e di Frontis in un'i ai sensi della quale una società veicolo emetterà titoli asset backed e partly paid che saranno sottoscritti da Ibl Banca e da Frontis per un importo nominale massimo pari a 50 milioni.L'accordo permetterà a Ibl Banca di cogliere le opportunità offerte dal mercato degli Npl/Utp attraverso investimenti congiunti, in particolare in crediti deteriorati garantiti da immobili, un segmento di mercato dinamico, che nell'ultimo anno ha registrato un significativo incremento del volume delle transazioni.