14 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - IBL Banca, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha comunicato di aver formalizzato il closing delle operazioni di acquisizione di Banca Capasso Antonio e di Banca di Sconto e Conti Correnti annunciate a novembre 2020, a seguito all'ottenimento dell'autorizzazione della BCE.

"Tali acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo IBL Banca che prevede da un lato la crescita nel comparto degli NPE tramite la controllata Banca Capasso e dall'altro la trasformazione in banca di IBL Family, società del gruppo operante nel credito al consumo, tramite la fusione in Banca di Sconto", sottolinea il gruppo bancario in una nota.

I target di gruppo al 2023 prevedono una crescita dei finanziamenti contro cessione del quinto a circa 4 miliardi con il raggiungimento di una quota di mercato del 20% e una crescita della raccolta da clientela a circa 3 miliardi di euro. A livello di reddittività il ROE della capogruppo IBL Banca è previsto in crescita a fine 2023 all'11% e quello delle due nuove banche del gruppo al 20%.

"Il nostro percorso evolutivo prevede il rafforzamento commerciale nel segmento retail e un'accelerazione dell'attività che abbiamo già avviato nel settore delle NPE, dove potremo operare attraverso un veicolo bancario dedicato e con un focus particolare su interventi di ristrutturazione del debito, resi ancora più necessari per sostenere l'economia a seguito della crisi legata alla pandemia", ha spiegato Mario Giordano, AD di IBL Banca.