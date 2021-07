Ibl Banca e Bancomat siglano accordo per i pagamenti digitali

Giovedì 15 Luglio 2021, 16:07

Ibl Banca e Bancomat ampliano la loro collaborazione, siglando un accordo per offrire ai titolari del conto ControCorrente, il servizio di pagamento digitale Bancomat Pay.

Con oltre 10 milioni di utenti registrati e più di 100 mila esercizi convenzionati, Bancomat Pay ha registrato nell’ultimo anno un incremento a doppia cifra delle operazioni effettuate, specialmente per micropagamenti (il ticket medio è di 40 euro), in store (72%) e su e-commerce (28%).

Bancomat Pay è il servizio digitale di Bancomata S.p.A. che, associando il numero di cellulare all’Iban, consente di pagare direttamente dal proprio smartphone – nei punti vendita e sui canali e-commerce – e di ricevere e inviare denaro tra privati.

“L’apertura a modalità di pagamento alternative a quelle tradizionali è un fenomeno che riguarda ormai un pubblico allargato. L’accordo con Bancomat ci permette di lavorare fianco a fianco con l’operatore leader nel mercato dei pagamenti e di mettere a disposizione delle famiglie italiane servizi di ultima generazione. Bancomat Pay risponde alla domanda di semplicità nella vita di ogni giorno, per esempio per dividere una spesa tra amici senza ricorrere al contante o inviare e ricevere denaro in qualsiasi momento tramite lo smartphone”, ha spiegato Simone Lancioni, responsabile Marketing di Ibl Banca.

“La sfida lanciata tre anni fa con Bancomat Pay è oggi realtà e i numeri lo dimostrano. Ora l’obiettivo è sostenere la crescente domanda degli italiani ampliando ancor di più la rete di offerta per raggiungere l’80% del mercato che già rappresentiamo con le nostre carte PagoBancomat. L’accordo con Ibl Banca consentirà a numerosi italiani aderenti alla banca di usufruire di un servizio rapido, sicuro e interoperabile anche nel mercato europeo, grazie al collegamento con il proprio Iban”, ha dichiarato Oscar Occhipinti, direttore Marketing e Commerciale Bancomat.