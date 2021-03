© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A gennaio 2021 ilè tornato ai, secondo quanto ha reso oggi noto la IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree. La domanda globale nel mercato delle merci movimentate per via aerea èe del 3% rispetto a dicembre 2020.La IATA ha scelto di fare un confronto con gennaio 2019 e non 2020 perché all'inizio dell'anno scorso si erano già iniziati a vedere gli effetti della crisi da nuovo coronavirus.su base mensile della domanda di merci, ha sottolineato l'organizzazione, con l'Africa che ha ottenuto i risultati migliori.La ripresa dellaglobale è stata tuttavia interrotta a causa di nuovi tagli di capacità sul lato passeggeri: la capacità è diminuita del 19,5% rispetto a gennaio 2019 ed è diminuita del 5% rispetto a dicembre 2020, il primo calo mensile da aprile 2020. "Sebbene vi sia una forte domanda di spedizioni di merci, la nostra capacità è limitata dalla", ha sottolineato, CEO della IATA, che ha comunque descritto come "un'ottima notizia" i dati diffusi oggi.