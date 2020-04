IATA, traffico aereo: previsioni peggiori del previsto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un colpo durissimo anche per il business del volo., ritiene ora che le compagnie aeree vedranno ridursi la quota dimiliardi di dollari,. Con primaria attenzione al recupero della fiducia da parte dei passeggeri, il che potrà avvenire solo attraverso un approccio su scala regionale".Premessa la necessità di introdurrenei percorsi aeroportuali, sia in fase di imbarco che di sbarco che a bordo,non ha escluso che potrebbe essere appunto necessario. Ciò almeno fino a quando non ci sarò più rischio di contagio. Misura peraltro già adottata da Alitalia.L'aggiornamento dei dati, come spiega la IATA, riflette une riflette i seguenti parametri: "forti restrizioni neidella durata di 3 mesi; alcune, o meglio significative,i che si estendono oltre i 3 mesi iniziali; un(che avevano avuto una piccola presenza della malattia e che nell'analisi di marzo si prevedeva fossero meno colpite)".. Questo per gli sviluppi economici generali, dal momento che il mondo si avvia verso la recessione e la domanda passeggeri segue da vicino laL, tanto che "solo l'impatto di un'attività economica ridotta dovrebbe tradursi in un calo dell'8% della domanda passeggeri nel terzo trimestre"., dal momento che dall'inizio di aprile il numero dei voli è in calo dell'80% rispetto al 2019.Le compagnie in possesso dei, anche quanti in possesso di flotte molto diversificate, come ad esempio, utilizzano preferibilmente, aerei modernissimi dai più bassi consumi, più piccoli e quindi con la necessità di equipaggi meno numerosi, ma tuttavia in grado di assicurare le medesime prestazioni, se non addirittura migliori, in termini di distanza da coprire senza scalo.Chi non li possiede,. Chi la fa da padrone sono le compagnie(che stanno facendo incetta dei numerosi 747 sul mercato per la grandi capacità di carico da trasportare),, grandi e piccoli, ovviamente nati o modificati per il solo trasporto delle merci. E alcune importanti compagnie "lungimiranti", che hanno creato, mantenuto sviluppato, al contrario di altri), apposita divisione cargo, come Emirates di Dubai.solo nel secondo trimestre. Questo mette. E senza un urgente sostegno molte compagnie non sopravvivranno nel momento di guidare la ripresa economica".