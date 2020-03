(Teleborsa) - Lo stop ai voli in USA dall'Europa, annunciato da Donald Trump, su una "scala così grande" provocherà "un'ampia ricaduta sull'economia".



Lo afferma la Iata in una nota, ricordando che "fra gli Stati Uniti e l'area Schengen, nel 2019 sono intercorsi 550 voli al giorno per un totale di 46 milioni di passeggeri".



L'associazione del trasporto aereo chiede così che "i governi lo riconoscano e siano pronti a supportare" il settore, conclude la nota



