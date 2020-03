IATA, effetto coronavirus su voli: dimezzata la domanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'mondiale già nel mese di gennaio, che ha visto praticamente dimezzata la domanda di traffico passeggeri. E' quanto emerge dai dati diffusi dalladi: si tratta, fa sapere l'International Air Transport Association, dell'. Una flessione destinata a rivelarsi marcata quando saranno elaborati i dati relativi allo mese di febbraio appena trascorso., visto che le maggiori restrizioni nei voli sono iniziate non prima del 23 gennaio. Tuttavia è già sufficiente per causare la crescita più bassa in quasi un decennio", ha spiegato il Ceo dI IATA,Il dato odierno è dunque più basso di quello diquando il comparto aereo risentì delle pesanti conseguenze dell'che portò a chiusure massicce degli spazi aerei e cancellazioni nei voli.A gennaio 2020, inoltre, evidenzia IATAIn particolare,, mentre la domanda diche ha contribuito a mitigare l'impatto del forte calo nel traffico domestico cinese., riflettendo l'impatto - evidenzia IATA - delle cancellazioni di voli e delle restrizioni nei viaggi legate al Covid-19.. Le compagnie stanno assistendo a cali a doppia cifra della domanda, e molte rotte sono collassate", osserva de Juniac. "In questa emergenza, i", conclude.