IATA, dopo fine lockdown: per più di metà dei passeggeri no voli per 6 mesi

(Teleborsa) - Quattro passeggeri di voli aerei su 10 aspetteranno almeno 6 mesi, da quando verranno riaperti i voli con l'allentamento delle misure anti Coronavirus, prima di salire a bordo di un velivolo.



Lo sostiene la Iata, l'Associazione internazionale delle compagnie aeree con sede a Montreal, in Canada, a seguito di un sondaggio effettuato presso 4.700 passeggeri, che hanno viaggiato in aereo negli ultimi 9 mesi. Il 69% degli intervistati ha anche riferito che prima di tornare a viaggiare in aereo potrebbe attendere che la propria situazione finanziaria risulti stabilizzata.



