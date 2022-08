IAG prima volta in utile dopo la pandemia

Lunedì 1 Agosto 2022, 20:00







(Teleborsa) - Il Gruppo Iag è tornato in profitto per la prima volta dopo la pandemia. Nel secondo trimestre 2022, il gruppo ha registrato un risultato operativo positivo per 293 milioni di euro.



Nel corrispondente periodo di un anno fa la perdita era stata di 967 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato ha contribuito ad abbassare la perdita del primo semestre a 467 milioni di euro. Nella prima metà del 2021 era di 2,18 miliardi di euro.



Il ceo di IAG, Luis Gallego, ha rilanciato la previsione di utile operativo riferito al 2022, nonostante I problemi e le limitazioni persistenti all'aeroporto di Heathrow.