IAG, il CEO di British Willie Walsh si dimetterà a marzo

(Teleborsa) -, società che controlla diversi vettori -- ha annunciato la data di, al comando del gruppo da ben 15 anni. Il manager presenterà le sue dimissioni al Board il2020 ed andrà2020.Walsh, 58 anni, di Dublino, una lunga esperienza nel campo dell'aviazione, a cominciare dall'esordio in Aer Lingus nel 1979,. L'ex pilota irlandese, nel corso del suo lungo mandato, ha collezionatoconsolidando lae portando a casa la fortunata"Willie ha guidato la fusione e la riuscita integrazione di British Airways e Iberia per formare IAG. Sotto la guida di Willie, IAG è diventato uno dei principali gruppi di compagnie aeree globali", ha dichiarato il PresidenteGià noto il nome del: al posto di Walsh arriverà, mentre non è noto chi prenderà il suo posto alla guida della compagnia spagnola.