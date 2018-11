© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Presentato oggi a Milano il nuovodi Trenitalia, che potenzia tutta l'offerta delle Frecce, in particolar modo favorendo il Sud che viene messo in collegamento con il Nord. Teleborsa ha intervistato(Gruppo FS Italiane), che ha illustrato i punti salienti della nuova offerta."Aumentiamo il numero dei collegamenti sulle Frecce Milano-Roma, dove abbiamo un'offerta imbattibile, fino a 104 treni giorno, con una frequenza di un treno ogni 15 minuti", ha spiegato il manager.da Milano Centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia, Bologna, Firenze verso Roma", ha sottolineato Iacono, ricordando il Frecciarossa delle 5:20 da Milano ed affermando che "questa è unache viaggiano e scelgono di utilizzare i nostri treni".Il numero uno di Trenitalia ha poi ricordato che sullaci saranno due collegamenti Freccia in più e che per la prima volta"senza rottura di carico" e"Da Torino a Rimini in tre ore rispetto alle oltre 4 ore di oggi", ha affermato.Iacono ha poi fatto cenno al primo collegamento Frecciarossa con l'Aeroporto internazionale di Fiumicino, affermando "questa è la novità assoluta, portiamo il simbolo dell'Alta Velocità Made in Italy a Fiumicino"."Si, Trenitalia è anche Sud", ha detto il manager, ricordando che aumentano i collegamenti fra"Offriamo fino a 5.300 posti al giorno fra, quindi con due collegamenti no stop il venerdì pomeriggio ed il lunedì mattina"."Miglioreranno anche i collegamenti fraed anche verso il Nord, perché mettiamo in connessione le Frecciargento Reggio Calabria-Roma con i collegamenti con nave veloce Messina-San Giovanni, in maniera tale da poter portare le persone, con un servizio freccia più nave veloce".