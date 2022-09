IAA Transportation 2022, Iveco Group avanza verso la mobilità a zero emissioni di carbonio

(Teleborsa) - Iveco Group partecipa all'– la fiera mondiale dei trasporti e della logistica, che si tiene ad Hannover in Germania dal 20 al 25 settembre – con tre dei suoi marchi:. Insieme – fa sapere Iveco in una nota – presentano una serie di innovazioni che costituiscono un passo avanti fondamentale nelladi offrire una gamma completa diper ogni tipologia di cliente, contribuendo al contempo al proprio impegno di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040.I visitatori dell'IAA possono inoltre vedere i risultati dellecon player come, uniti dalla volontà di dare impulso alla transizione verso la mobilità del futuro.Ad Hannoverdanno sostanza a una nuova era nel transporto pesante a lungo raggio a emissioni zero, con il lancio commerciale del(BEV, Battery Electric Vehicle) nella sua configurazione europea. Hanno anche svelato la versione beta del(FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle), che entrerà nel mercato europeo nel 2024. Entrambi i veicoli sono basati sulla primissima piattaforma modulare elettrica per veicoli pesanti articolati, per missioni di circa 500 km (BEV) e 800 km (FCEV) nelle loro configurazioni iniziali di lancio.Parallelamente, IVECO si distingue nel settore dei veicoli commerciali leggeri grazie al– il gemello elettrico del suo best seller, il furgone DAILY – e presentando il prototipo dell', alimentato dal sistema di celle a combustibile di Hyundai. Questo sviluppo è il risultato tangibile della partnership tra Iveco Group e Hyundai Motor Company, iniziata con la firma di un Memorandum d'Intesa a marzo 2022.La mobilità sostenibile è anche al centro dell'attenzione diIVECO BUS presenta le sue soluzioni di trasporto passeggeri a emissioni zero con il nuovoDal canto suo, coerente con il suo approccio multi-carburante integrato alla propulsione sostenibile, FPT Industrial svela tre anteprime mondiali: un motore multi-fuel in grado di funzionare con gas naturale, idrogeno, o una miscela di entrambi; una nuova generazione di assali elettrici per veicoli commerciali medi e pesanti; e un nuovo pacco batterie per autobus. L'impegno di Iveco Group nell'offrire soluzioni innovative ai propri clienti si estende anche all'area FinTech e Transport Tech. L'IAA – si legge nella nota – diventa pertanto la piattaforma ideale per presentare la nuova realtà del Gruppo che è stata annunciata di recente:un modello di noleggio a lungo termine pay-per-use e all-inclusive di veicoli elettrici pesanti e leggeri."Iveco Group è in movimento e svolgerà un ruolo decisivo nella definizione del futuro della mobilità – ha affermato–. Stiamo costruendo il nostro futuro a partire dalle nostre storiche radici e offriremo un'ampia gamma di veicoli commerciali alimentati da un mix intelligente di propulsioni a combustibili rinnovabili, elettrici a batteria e a celle a combustibile, consentendo ai nostri clienti di tutto il mondo di operare con successo nel mercato del trasporto di domani. Non ci concentriamo su una sola tecnologia per sostituire il diesel: non solo per ovvie ragioni tecniche, ma anche per l'urgenza di avere un impatto immediato e per evitare un'altra dipendenza geopolitica da risorse legate a un'unica fonte".