I soci di riferimento di Pirelli rafforzano le proprie quote

(Teleborsa) - Spuntano nuovi soci nel Gruppo di pneumatici di segmento elevato. Entra Brembo con il 2,4% e il miliardario cinese Niu Yishun con una quota potenziale 5,195%.



Nel frattempo, i soci di riferimento non stanno a guardare e incrementano anche loro le proprie quote. In particolare, la Holding cinese Marco Polo International Italy sale sopra al 46%, mentre Camfin, azionista di Pirelli con il 10,1%, ha annunciato di voler incrementare la propria quota.



Con un flottante di circa il 40%, prosegue quindi immutato il business di Pirelli, nel rispetto del valido piano industriale.













