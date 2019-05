I satelliti ESA descrivono la salute del pianeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è aperto a Milano ilpromosso dall'e dedicato ai programmi diche hanno una funzione fondamentale per il futuro e la salvaguardia del pianeta, in relazione alla raccolta dei dati che descrivono lo stato dell'ambiente e i fattori che determinano i cambiamenti climatici.La conferenza ha chiamato a raccolta i più eminentiche utilizzano le informazioni acquisite dai satelliti di osservazione in orbita terrestre attraverso le più avanzate tecniche di misurazione spaziali, che permettono di tastare in continuità il polso del nostro pianeta.Una settimana di sessioni scientifiche pere approfondire leo, dallo scioglimento dei ghiacci, che si accompagna all'innalzamento del livello del mare, alla desertificazione, al riscaldamento degli oceani. Senza trascurare l'inquinamento atmosferico, la disponibilità e la sicurezza di cibo e acqua, la gestione delle calamità.L'Agenzia Spaziale Europea contribuisce in modo rilevante all'osservazione della Terra attraverso il, che comprende l'uso di tecnologie satellitari in grado di contribuire asempre più affinate e attendibili, a sviluppare tecniche di, alla gestione efficiente delnel campo dell'osservazione della Terra dallo spazio. Si pensi ale al contributo dell'industria spaziale nazionale, cone la galassia diper lo sviluppo dei satelliti di nuova generazione.. C'è uno stretto legame tra informazioni utili alla conservazione dell'ambiente e delle risorse del pianeta e l'economia dello spazio che creanei rami delle progettazioni e applicazioni scientifiche. Un aspetto sottolineato nel corso della sessione inaugurale del simposio, a cui sono intervenuti il direttore generale dell'ESA,r, il direttore dei programmi di osservazione della Terra di ESA-Esrin,, del programma Copernicus,, il direttore generale di Eumetsat,e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana,. L'intervento finale è stato concesso a, in rappresentanza del movimento Young generation and climate change, Fridays for Future.