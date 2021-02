© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -a metà giornata, dopo un inizio di seduta incerto. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB., trainato dal rally di TIM .Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,10%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,66%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,80%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,26%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,50%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 25.098 punti.Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,56%).In buona evidenza a Milano i comparti telecomunicazioni (+6,22%), automotive (+1,24%) e bancario (+1,04%).Il settore utility, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Telecom Italia, che vanta un incremento del 9,66%.Effervescente Leonardo, con un progresso del 2,40%.Incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 2,26%.In primo piano Stellantis, che mostra un forte aumento del 2,17%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -1,69%.Si concentrano le vendite su Moncler, che soffre un calo dell'1,02%.Sostanzialmente debole Nexi, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità Terna, evidenziando un decremento dello 0,85%.Tra i, Cattolica Assicurazioni (+9,80%), Zignago Vetro (+4,17%), Ferragamo (+3,47%) e Tamburi (+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -4,30%.Vendite su Saras, che registra un ribasso dell'1,40%.Contrazione moderata per SOL, che soffre un calo dello 0,66%.