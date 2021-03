I cinesi laveranno le proprie automobili con detersivo italiano. La Idrobase, azienda di Borgoricco in provincia di Padova, sta per inaugurare una fabbrica in Cina, nella città di Ningbo, dedicata alla produzione di detersivi per il lavaggio delle auto. Idrobase è già presente nel mercato cinese ma ora punta a rafforzare la propria presenza nel comparto del “car washing”. Si tratta di un mercato enorme poiché ogni anno i cinesi comprano oltre venti milioni di autoveicoli.

Attraverso la consociata “Allforclean” (operativa da oltre 16 anni), Idrobase Group vuole incrementare la presenza sul mercato dei macchinari e dei componenti secondari, oltre che della detergenza, per le stazioni di autolavaggio cinesi.

La notizia è stata data dal co-titolare di Idrobase, Bruno Ferrarese, in occasione della consegna virtuale del China Award 2020, attribuito dalla Fondazione Italia-Cina, che ha individuato Idrobase Group fra le 4 aziende “creatrici di valore”, che hanno realizzato le migliori performance in settori a forte intensità di export verso il grande Paese orientale. Obiettivi raggiunti anche grazie alla “produzione della soluzione più efficace per la disinfezione da virus”.

