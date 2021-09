HW Media (gruppo NVP), accordo con Helbiz Media per streaming Serie B

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:15







(Teleborsa) - NVP, società quotata su AIM Italia e attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha reso noto che che la partecipata HW Media, startup innovativa detenuta in joint venture da NVP, ha siglato un accordo pluriennale con Helbiz Media (che fa parte di nella Helbiz, società quotata al Nasdaq e attiva nella micro-mobilità), per la fornitura di una tecnologia personalizzata per offrire un'esperienza di streaming senza interruzioni della Serie B italiana al pubblico globale.



Tramite una tecnologia personalizzata (RTMP o SRT, via satellite e via BT Towers), HW Media sarà in grado di ottimizzare il processo di consegna dei contenuti a tutti i licenziatari della Serie B e garantire un'elevata esperienza di intrattenimento sportivo a tutti gli utenti, spiega una nota della società.



"Grazie alla nostra tecnologia di codifica e distribuzione scalabile, siamo in grado di fornire a Helbiz Media l'opportunità di ottimizzare il loro processo di consegna dei contenuti a tutti i licenziatari internazionali della Serie B", ha commentato Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media. "Siamo entusiasti di lavorare con HiWay Media, un partner tecnologico solido e innovativo, che ci permette di distribuire le partite del Campionato della Serie B in tutto il mondo", ha affermato Matteo Mimmì, CEO di Helbiz Media. "Con questa operazione il campionato viene portato nella disponibilità di tutti loro, circostanza che ci rende enormemente orgogliosi del lavoro che insieme ai nostri partner stiamo portando avanti", ha detto Mauro Balata, Presidente della Lega B.



(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)