Huntsman taglia guidance per aumento costi energetici e domanda debole

Venerdì 16 Settembre 2022, 15:30







(Teleborsa) - Huntsman, azienda statunitense attiva nel campo della chimica, ha tagliato la sua guidance per l'aumento dei costi energetici in Europa e una domanda più debole. Durante la call con gli analisti del secondo trimestre, la società ha fornito una guidance all'EBITDA rettificato per il terzo trimestre compreso tra circa 310 milioni e 355 milioni di dollari, esclusi Textile Effects. La società ora prevede che l'EBITDA rettificato per il terzo trimestre dalle operazioni continue sarà compreso tra 260 milioni e 280 milioni di dollari.



"Huntsman sta subendo le stesse pressioni di altri operatori del settore poiché siamo colpiti dal costo dell'energia persistente e straordinario in Europa, insieme a una domanda inferiore al previsto in tutti i segmenti del nostro portafoglio, principalmente all'interno di poliuretani e prodotti ad alte prestazioni", ha commentato il CEO Peter Huntsman.



"L'economia in Cina continua a essere inferiore alle nostre aspettative a causa dei continui lockdown legati al Covid. Mentre gli Stati Uniti rimangono il nostro mercato più resiliente, la domanda di alloggi residenziali è rallentata", ha aggiunto.