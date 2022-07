Hugo Boss migliora outlook 2022 dopo Q2 in netta crescita

(Teleborsa) - La casa di moda tedesca Hugo Boss ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'intero anno dopo un secondo trimestre in netta crescita. Le vendite del Gruppo corrette per la valuta sono aumentate del 34% nel Q2 rispetto al periodo dell'anno precedente. Nella valuta del gruppo, i ricavi sono aumentati del 40% a 878 milioni di euro nei tre mesi, segnando il secondo trimestre più forte nella sua storia. Rispetto al secondo trimestre del 2019, le vendite sono aumentate del 29%, rappresentando un'ulteriore accelerazione rispetto al primo trimestre, trainata da una domanda particolarmente forte in Europa e nelle Americhe.

"La forte accelerazione della nostra performance aziendale nel secondo trimestre dimostra in modo impressionante il successo nell'esecuzione della nostra strategia "CLAIM 5", solo un anno dopo la sua introduzione - afferma Daniel Grieder, amministratore delegato - Il nostro audace aggiornamento del marchio risuona estremamente bene con i nostri clienti in tutto il mondo e guiderà ulteriormente lo slancio del marchio".

In Europa, le vendite rettificate per valuta sono aumentate del 41% anno su anno. Nelle Americhe, ha registrato una crescita delle vendite rettificata per valuta del 45% anno su anno. In Asia/Pacifico, i ricavi rettificati per valuta sono rimasti in linea con il livello dell'anno precedente, con la crescita a due cifre nel sud-est asiatico e nel Pacifico che ha compensato il calo delle vendite in Cina, riflettendo in gran parte le chiusure temporanee di negozi legate al Covid-19 per gran parte del secondo trimestre.

Nel secondo trimestre del 2022, Hugo Boss ha generato un utile operativo (EBIT) di 100 milioni di euro, significativamente al di sopra del livello dell'anno precedente (42 milioni di euro). Rispetto ai livelli pre-pandemia, l'EBIT è aumentato del 25%.

Il gruppo prevede ora che le vendite nell'anno fiscale 2022 aumenteranno tra il +20% e il +25% a un nuovo livello record compreso tra 3,3 miliardi di euro e 3,5 miliardi di euro (orientamento precedente: aumento tra +10% e +15% a 3,1-3,2 miliardi). L'EBIT nel 2022 dovrebbe ora aumentare tra +25% e +35% a un livello compreso tra 285 milioni di euro e 310 milioni di euro (orientamento precedente: aumento compreso tra +10% e +25% per 250-285 milioni).